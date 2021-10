Qmusic is sinds gisteren de marktleider van Nederland. Als we inzoomen op de doelgroepen, dan zien we vooral de winst in de doelgroepen onder de 50 jaar. Ook opvallend is dat Q populairder is bij jongere vrouwen (20-34) en iets oudere mannen (35-49). RadioFreak is in het luistercijferdossier gedoken en zet alles op een rijtje.

Doelgroep 10-19

In de doelgroep 10-19 verliest NPO Radio 2 in totaal 5.1 procentpunt, terwijl Qmusic 3.5 procentpunt erbij krijgt. Ook Sky Radio en Radio 538 doen goede zaken in deze doelgroep.

Station aug - sep

2021 aug - sep

2020 01. Qmusic 21.4 % 17.9 % 3.5 02. Sky Radio 19 % 15.8 % 3.2 03. Radio 538 17.6 % 16.5 % 1.1 04. Radio 10 6.5 % 8.1 % 1.6 05. NPO Radio 2 5 % 10.1 % 5.1

Doelgroep 20-34

Qmusic weet in de doelgroep 20-34 er in één jaar 2.8 procentpunt marktaandeel bij te krijgen en heeft bijna een kwart (24.9%) van de markt in deze doelgroep in handen. Radio 2 en Radio 538 leveren in deze doelgroep juist marktaandeel in.

Station aug - sep

2021 aug - sep

2020 01. Qmusic 24.9 % 22.1 % 2.8 02. Radio 538 13.7 % 16 % 2.3 03. Sky Radio 10.4 % 10.9 % 0.5 04. Radio 10 8.4 % 7.9 % 0.5 05. NPO Radio 2 7.6 % 10.8 % 3.2

In deze doelgroep doen vooral de vrouwen het goed. In de doelgroep vrouwen 20-34 stijgt Q 5.3 procentpunt, naar een marktaandeel van 30.4 procent.

Doelgroep 35-49

In deze doelgroep is Qmusic de enige die in de top 5 er marktaandeel bij krijgt. De zender loopt 1.9 procentpunt uit.

Station aug - sep

2021 aug - sep

2020 01. Qmusic 17.7 % 15.8 % 1.9 02. Radio 538 15 % 15.1 % 0.1 03. NPO Radio 2 13.8 % 14.2 % 0.4 04. Radio 10 10.9 % 11.8 % 0.9 05. Sky Radio 7.8 % 7.8 % =

In deze doelgroep zijn het vooral de mannen waar Qmusic goede zaken doet, met een winst van 2.7 procentpunt.

Doelgroep 20-49

In de gecombineerde doelgroep 20-49 was Q al een tijdje marktleider, maar ook hier loopt de zender weer uit. Over een jaar gezien heeft de zender een winst van 2.4 procentpunt en komt uit op 20.7% marktaandeel. Radio 2 levert hier het meeste in en verliest 1.6 procentpunt.

Station aug - sep

2021 aug - sep

2020 01. Qmusic 20.7 % 18.3 % 2.4 02. Radio 538 14.5 % 15.4 % 0.9 03. NPO Radio 2 11.2 % 12.8 % 1.6 04. Radio 10 9.8 % 10.3 % 0.5 05. Sky Radio 8.9 % 9 % 0.1

Doelgroep 50-64

Qmusic weet in deze doelgroep niet te winnen, maar ook hier is Radio 2 het marktleiderschap kwijt geraakt. Radio 10 is de publieke zender voorbijgegaan en loopt 3.2 procentpunt uit, ten opzichte van vorig jaar. De zender heeft nu een marktaandeel van 17.6 procent. Opvallend is dat SLAM! in deze doelgroep weet te stijgen van 0.4 naar 1 procent marktaandeel.

Station aug - sep

2021 aug - sep

2020 01. Radio 10 17.6 % 14.4 % 3.2 02. NPO Radio 2 14.5 % 16.8 % 2.3 03. Sky Radio 8.5 % 7.6 % 0.9 04. Qmusic 8.3 % 8.4 % 0.1 05. Radio 538 7.5 % 7.9 % 0.4

Doelgroep 65+

In de doelgroep 65+ is NPO Radio 1 marktleider. Zowel Radio 2, Radio 5 en Sky Radio weten hier marktaandeel te winnen.

Station aug - sep

2021 aug - sep

2020 01. NPO Radio 1 17.1 % 17.2 % 0.099999999999998 02. NPO Radio 5 15.1 % 12.6 % 2.5 03. NPO Radio 2 9.4 % 7.6 % 1.8 04. Sky Radio 6.8 % 5.4 % 1.4 05. NPO Radio 4 5.3 % 6 % 0.7

Foto: Qmusic | Joeri van Breukelen