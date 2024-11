Op NPO 3FM zijn sinds dit weekend geen eigen, op maat gemaakte nieuwsbulletins van NOS op 3 te horen. In plaats daarvan zendt de zender de reguliere bulletins van de NOS uit, die ook op andere (regionale) radiostations worden uitgezonden. 3FM heeft al jaren eigen, op maat gemaakte nieuwsbulletins van de NOS, maar door bezuinigingen is een deel daarvan nu komen te vervallen.

De eigen nieuwsbulletins van 3FM zijn voortaan niet meer in de weekenden en in de avonduren te horen. De bezuinigingsmaatregel werd afgelopen zomer al bekendgemaakt, maar gaat vanaf dit weekend in. Het geld dat de NPO bespaart door op bepaalde momenten geen eigen nieuwsbulletins meer op 3FM uit te zenden, wordt gestoken in podcasts, via het platform NPO Luister.

‘Uit de toon’

Online wordt er wisselend gereageerd op het schrappen van de eigen nieuwsbulletins. “Lange stiltes, degelijke berichten, totaal uit de toon bij 3FM”, schrijft een lezer. Ook de NOS zelf is niet blij dat de bulletins zijn gestopt, zo liet de omroep eerder weten.

3FM moet de komende jaren flink bezuinigen: het gaat om ruim één miljoen euro per jaar.

Foto: Nathan Reinds | NPO 3FM