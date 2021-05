Een stroomstoring heeft 100% NL en SLAM! korte tijd platgelegd. Die begon even voor half 12 en rond tien voor twaalf werkte alles weer. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Dj Thomas van Empelen was net bezig met zijn programma op 100% NL. SLAM! heeft de mixmarathon op vrijdag.

“Beide zenders hebben hier heel kort last van gehad”, laat een woordvoerster weten. De zogenaamde noodband is gaan lopen. Inmiddels zijn beide zenders weer live en draaien volgens┬áschema.”

Korte stroomstoring, dus nog ff uit de lucht. @100pnl pic.twitter.com/szmobIG0vm — Thomas van Empelen (@ThomasvanE) May 7, 2021

Foto: Floris Heuer