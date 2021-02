(Dit is een partnerbijdrage van marketingbureau Elevate Online. De redactie van RadioFreak.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

2020 was geen al te best jaar voor de radiocommercials. Er waren veel minder radioreclames, omdat bijvoorbeeld evenementen niet door konden gaan door corona. Maar in een tijd waarin de online wereld sterk in opkomst is, ziet men ook weer perspectief. 2021 wordt bijvoorbeeld het jaar van de goksites. Dit omdat in maart de wetgeving hiervoor zal veranderen, waardoor online gokken gelegaliseerd wordt in Nederland. Dit zal veel nieuwe radioreclames opleveren.

Tegenvallende inkomsten in 2020

In 2020 vielen de inkomsten voor radiocommercials behoorlijk tegen. Het was een moeilijk jaar voor iedereen. De coronacrisis viel veel bedrijven rauw op het dak. Ook diverse grote omroepen en radiozenders hadden eronder te lijden. Dit kwam niet in de laatste plaats doordat de evenementensector het moeilijk had. Evenementen konden niet doorgaan en er hoefde dus ook geen reclame voor te worden gemaakt. De coronacrisis heeft in die zin dus eigenlijk een domino-effect. Als de evenementensector geraakt wordt, heeft dit ook gevolgen voor andere sectoren.

Waar komt die sterke stijging dan vandaan?

Hoewel 2020 nogal tegenviel als het gaat over de inkomsten van radioreclames, wordt er voor 2021 weer een flinke stijging verwacht. Waar komt die dan vandaan? Natuurlijk hopen we in de eerste plaats dat we de coronacrisis grotendeels achter ons hebben. Maar hierin ligt nog geen zekerheid. We kunnen wel heel wat van de opkomende online business verwachten. Met name de online casino’s zullen een boost gaan geven aan de reclame-inkomsten.

Wat verandert er met de kansspelwet?

De kansspelwet verandert en daarmee verandert er veel meer. Een voorbeeld: in een groot deel van de gevallen, zal een online casino iDeal accepteren. Tot op heden was dat nog niet het geval, omdat veel casino’s een buitenlandse basis hadden. Ook zullen er meer mensen gaan deelnemen aan een online casino, omdat het onder toezicht van de Kansspelautoriteit komt te staan. Dit maakt de basis betrouwbaar.

Door de legalisering wordt alles dus heel wat gemakkelijker. Dit zullen online casino’s zeker duidelijk naar buiten willen brengen, onder andere door reclame te maken. Vanaf het moment dat de nieuwe wet van kracht wordt, is dit ook toegestaan voor de bedrijven die over de juiste licenties beschikken. Er zijn echter wel regels aan verbonden. Zo mag een BN’er niet in een reclamespotje voor online gokken worden gebruikt, omdat dit te aantrekkelijk is voor jongeren. Een online casino is uitsluitend toegestaan voor 18+. Dit wordt op diverse manieren gecontroleerd, maar zal meestal gecheckt worden aan de hand van je BSN-nummer.

2021 wordt een beter jaar voor de radio

Hoewel er inmiddels al verschillende scenario’s zijn geschetst voor de inkomsten, is de sector over het algemeen optimistisch. Het jaar 2021 wordt in ieder geval beter dan 2020. Dit komt deels doordat de wereld zich weer zal herstellen van de coronacrisis, maar ook doordat de online wereld steeds belangrijker wordt. Deze groeiende zakelijke sector biedt ook perspectief voor andere sectoren.

