Frank van der Lende hoeft, in navolging van onder meer Herman Hofman, Ed Struijlaart en Jeroen Drogt, niet ook Radio Veronica te verlaten. Dat zegt een woordvoerder van de zender. “Normaalgesproken gaan we niet in op geruchten, maar we vinden het belangrijk om te melden dat we bij Radio Veronica heel blij zijn met Frank van der Lende en dit gerucht dus naar het rijk der fabelen kan.”

De komst van Gerard Ekdom in de ochtenduren, en Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof in de middag, zorgt voor flink wat verschuivingen in het programmaschema van Radio Veronica. Diverse contracten zijn niet verlengd, waaronder die van Herman Hofman, die nu nog in de avonduren te horen is.

Hoe het nieuwe programmaschema van Radio Veronica eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Evenmin is bekend wanneer Gerard met zijn ochtendshow start, maar waarschijnlijk is dat na de zomer. Wouter van der Goes zei eerder dat hij vanaf juni te horen is op Veronica.

Foto: Ben Houdijk / Radio Veronica