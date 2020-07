De Ster heeft halverwege het jaar bijna 30 procent minder geld binnengehaald dan in diezelfde periode een jaar geleden. De organisatie die voor de publieke omroep reclametijd verkoopt haalde in het eerste halfjaar een bedrag van 68 miljoen euro op, tegenover 95 miljoen in 2019. Dit meldt de NOS.

2020 zou voor reclameverkopers een topjaar worden, met grote evenementen zoals een Europees kampioenschap voetbal, Olympische Spelen en het Songfestival in eigen land. Maar de reclamebureaus zitten halverwege het jaar met dikke minnen in de boeken. Vanwege de coronacrisis hebben grote bedrijven gesneden in hun advertentiebudgetten en was er juist minder reclame.

“Kijkers en luisteraars hebben dat gemerkt, want reclameblokken waren korter dan gewoonlijk of helemaal geschrapt”, zegt Ster-directeur Frank Volmer. “De coronacrisis heeft veel impact gehad. Veel adverteerders hebben hun budgetten gekort of opgeschort.”

De lagere inkomsten hebben niet meteen gevolgen voor de inkomsten van de publieke omroep. Maar op termijn zou het kunnen dat minister Slob het tekort op de omroepen gaat verhalen.

Foto: STER