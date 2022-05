De concurrentie op de advertentiemarkt wordt steeds dominanter. Dat stelt de Ster, die de reclames verzorgt op de publieke zenders. De Ster wijst op de overname van Sanoma door DPG Media en het voornemen van RTL en Talpa om te gaan fuseren. “Het risico hiervan is dat de marktpositie van Ster wordt verzwakt, wat op radio al is gebeurd door de dominante positie die OMS/Talpa heeft ingenomen”, schrijft Ster in het jaarverslag.

Op de radio is Talpa, met vier radiozenders, al een dominante speler. Bovendien koopt OMS (One Media Sales) radioreclame in voor de Talpa-stations en andere commerciële zenders als 100% NL, SLAM! en Sublime. De fusie tussen RTL en Talpa moet nog worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

187 miljoen euro

De radioreclames op de publieke zenders leverden Ster afgelopen jaar ruim 34,5 miljoen euro op. Dat is een stijging van bijna zes miljoen euro ten opzichte van 2020. Alle Sterreclames bij elkaar opgeteld, dus televisie en online meegerekend, brachten afgelopen jaar 187 miljoen euro in het laatje voor de mediabegroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Het bedrag is een stijging van 34 miljoen ten opzichte van een jaar eerder. Volgens de Ster is de toename te danken aan onder meer het EK Voetbal en de Olympische Spelen die in 2021 plaatshadden.

Foto: Ster