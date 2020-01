De vijftig grootste hits, de vijftig beste winterplaten of de vijftig beste zomerhits: er zijn steeds meer gezamenlijke hitlijsten op lokale- en internetzenders in Nederland. Zo’n lijst wordt door één bedrijf en/of initiatiefnemer gemaakt en vervolgens afgenomen door tientallen lokale radiostations en internetzenders.

Zo ontstond al in 2002 de Winterse 50, een lijst met de vijftig beste kerst- en winterplaten. Aan de eerste editie deden dertig omroepen mee; afgelopen jaar waren dat er ruim 150 in zowel Nederland als België. Ook tegenhanger De Zomerse 50 wordt inmiddels afgenomen door tientallen omroepen in binnen- en buitenland.

Tegen kleine betaling

Radiozenders nemen zo’n lijst tegen betaling af, vaak tegen een laag bedrag. Zij krijgen dan de complete lijst, inclusief vormgeving, en feitjes en informatie bij alle nummers. Lokale zenders en internetstations hebben vaak weinig tot geen mankracht om zelf een hitlijst te maken, zo is de gedachte achter een gezamenlijke lijst.

De Flitsende 50 is daar nu bijgekomen. De lijst is begin dit jaar in het leven geroepen en wordt door zo’n 35 internetstations uitgezonden. Zenders betalen twintig euro per 3 maanden om de lijst te mogen afnemen, al belooft de initiatiefnemer dat het voor de eerste vijftig stations kosteloos is. “We hopen dat wat grotere stations de lijst ook willen gaan uitzenden, dan zal de prijs relatief laag blijven.”