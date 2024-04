De redactie van de lokale omroep van Leiden is voor onbepaalde tijd in staking. De medewerkers van Sleutelstad zijn boos, omdat de overkoepelende stichting waar ze voor werken afgelopen nacht de samenwerking met directeur Chris de Waard heeft opgezegd. Er worden geen nieuwsberichten, radio- en televisieprogramma’s gemaakt. Ook worden er geen radiobulletins gelezen.

De lokale omroepen van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar fuseerden vorig jaar. In Leiden had Sleutelstad de licentie, in de andere plaatsen was dat Unity. “Met ontsteltenis hebben de redacties kennisgenomen van de verwikkelingen binnen de samenwerking tussen Sleutelstad en Unity. Het besluit zondagavond laat, om de producent van Sleutelstad, Chris de Waard, met onmiddellijke ingang te schorsen, laat de redacties geen andere optie dan hun werkzaamheden per direct te staken”, staat in een verklaring van de medewerkers.

Notitie

Chris de Waard stuurde zaterdag een notitie naar het bestuur over de toekomst van de nieuwe omroep. Hij stelde daarin voor de samenwerking met Rudo Slappendel en zijn omroep Unity te beëindigen, vanwege de aanhoudende interne frictie en “ongewenste bemoeienis” van Slappendel met de onafhankelijke nieuwsvoorziening, die onder verantwoordelijkheid van Sleutelstad valt. Het bestuur vindt het vervelend dat de notitie niet intern is gebleven, maar breed verspreid werd. Een dag later stond het ook in het Leidsch Dagblad. Daarop werd de directeur aan de kant gezet.

“Het op non-actief stellen van de producent die problemen signaleert en deze aan de kaak stelt, is niet te rechtvaardigen”, aldus de redactieleden. Zij vragen zich af op welke manier dit bijdraagt aan de succesvolle vorming van een gezamenlijke streekomroep. De redacties maken zich bovendien “ernstig zorgen” over de journalistieke integriteit binnen de te vormen streekomroep.

Foto: Sleutelstad