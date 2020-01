Rob Stenders heeft de Pop Media Prijs 2019 gewonnen. Dit is vanmiddag bekendgemaakt op Eurosonic Noorderslag.

De jury roemt Robs enthousiasme, zijn niet-aflatende passie voor muziek en vermogen om nieuwe muziek naar het publiek te brengen. Bij zijn nominatie in december gaf de jury hem al erkenning voor zijn grote aandeel in Danny Vera’s succes met ‘Roller Coaster’.

De Pop Media Prijs wordt jaarlijks uitgereikt voor het gehele oeuvre van een popjournalist waarbij in het bijzonder wordt gelet op bijzondere prestaties in het afgelopen jaar. Na de publicatie van een longlist en een publieke stemronde, heeft een onafhankelijke jury drie genomineerden benoemd en een uiteindelijke winnaar gekozen. Eerder kregen ook Leo Blokhuis en Eric Corton de onderscheiding.

Filmmaakster Carine Bijlsma en online radiostation Red Light Radio behoorden ook tot de genomineerden. Bijlsma maakte de bijzondere film Devil’s Pie over soulzanger D’Angelo, terwijl Red Light Radio al bijna tien jaar een podium biedt aan talent uit de underground

Vakjury

De jury bestond dit jaar uit: Gijsbert Kamer (popjournalist de Volkskrant, juryvoorzitter), Matthijs van Duijvenbode (muzikant en artiest-manager), Lisa de Jongh (Patronaat & Welcome to the Village), Wilbert Mutsaers (Spotify Benelux), Yolanda Ulger (Universal), Atze de Vrieze (VPRO 3voor12) en de winnaar van de Pop Media Prijs 2018, Fernando Halman (FunX).

Foto: Ben Houdijk | NPO Radio 2