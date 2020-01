In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s, nieuwslezers en beleidsmakers die niet meer op de landelijke radio te horen zijn, maar dat voorheen wel waren.

Marjon Keller is vooral bekend als ‘de stem van RTL4′. Maar ze heeft ook de nodige radioprogramma’s op haar naam staan. Zo was ze van 2010 tot eind 2017 dagelijks te horen op 100% NL. Ook maakte ze in de periode daarvoor radio bij RTL FM.

Waarom vetrok je eind 2017 bij 100% NL?

“Mijn programma stopte, omdat de zender ging verjongen. Meer jongere gasten die het leuk vinden om met luisteraars te babbelen, dichterbij de doelgroep staan, zelf hun eigen programma produceren en ook zelf de knoppen bedienen. Dat is natuurlijk ook veel voordeliger. Gelukkig spreek ik nog steeds met enige regelmaat spots voor de zender in, dus we houden contact.”

Hoe was je het radiomaken?

“Ontzettend leuk. Elke dag een programma maken zorgde voor een dagelijkse routine. Radio is een positief medium, je wordt er blij van. Muziek is leuk, net als het bezig zijn met stem, intonatie, flow, ritme, intro’s en overgangen. Inhoudelijk en tekstueel heb ik wel altijd een producer gehad. Ik kwam, alles stond klaar en ik ging weer. Ook technisch hoefde ik niets te doen.”

“Ik heb me nooit dj gevoeld, absoluut niet”

Je wilde nooit zelf aan de knoppen zitten?

“Nee, heb ik ook nooit geambieerd. Ik heb nooit met muziekjes geklungeld of op een zolder bij een piraat gewerkt. Mijn ingang bij de radio was dan ook vanuit mijn werk als voice-over, dat is een wezenlijk verschil. Ik heb me ook nooit dj gevoeld, absoluut niet. Wel kan ik een bepaalde sfeer neerzetten, een gevoel meegeven.”

Je bent vooral bekend als ‘stem van RTL4’. Wat doe je verder nu?

Lachend: “Toen ik begon bij RTL 4 dachten sommige mensen dat ik daar de hele dag in de studio zat om alles in te spreken. Nou, dat is dus wel anders. Ik ben nu al meer dan 20 jaar de stationvoice van RTL, maar ik ben daar per week maar twee uur zoet mee. Ik heb mijn eigen studio aan huis, Studio de Bunker, waarin ik iedere dag werk. Naast programma’s en uitingen voor RTL, spreek ik daar radio- en tv-commercials in, lesprogramma’s, heel veel bedrijfsfilms, online producties en ga zo maar door.”

“Ik ben nu al meer dan 20 jaar de stationvoice van RTL4, maar ben daar per week maar twee uur zoet mee”

Welke radiozender heb je thuis graag opstaan?

“Ik luister graag naar NPO Radio 2, ook verreweg de verrassendste en meest afwisselende muziek. ’s Avonds wil ik nog wel eens hard SLAM! opzetten.”

Ze vervolgt: “Wat mij betreft zijn er ook maar twee radiomakers die er bovenuit springen: Ruud de Wild en Rob Stenders. Deze mannen zijn sfeermakers, verhalenvertellers, hebben een fantastische timing, zijn zichzelf en origineel, hebben echte muziekkennis en Ruud is bovendien de enige die ik razend grappig vind op de radio. Al dat geouwehoer over he-le-maal niets is zo akelig, oninteressant en vermoeiend. Het interesseert me de rozen waar iemand gister is geweest of wat hij ergens van vindt.”

“Vrouwen kunnen een nare stem hebben, iets te hoog zitten”

Wat vind je dan van vrouwelijke radiomakers?

“Vrouwen kunnen een nare stem hebben, iets te hoog zitten, maar op Radio 1 zijn ze wel weer rete belezen en inhoudelijk sterk. Dat vind ik knap.”

Is er een kans dat we je weer op de landelijke radio gaan horen?

“Dat zou zo maar kunnen, maar dan wel lekker geproduceerd. En anders hoor je me in ieder geval nog tussen de programma’s door in elk reclameblok.”

Foto: Eigen foto