De redactie van Sleutelstad in Leiden is weer aan het werk. Vorige week staakte het personeel nadat de hoofdredacteur en producent Chris de Waard werd geschorst. Deze schorsing is opgeheven.

De lokale omroepen van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar fuseerden vorig jaar. In Leiden had Sleutelstad de licentie, in de andere plaatsen was dat Unity. Chris de Waard stuurde een notitie naar het bestuur over de toekomst van de nieuwe omroep. Hij stelde daarin voor de samenwerking met Rudo Slappendel en zijn omroep Unity te beëindigen, vanwege de aanhoudende interne frictie en “ongewenste bemoeienis” van Slappendel met de onafhankelijke nieuwsvoorziening, die onder verantwoordelijkheid van Sleutelstad valt. Daarop schorste het bestuur de hoofdredacteur.

Verkenner

De diverse redacties hebben in gezamenlijkheid besloten weer aan het werk te gaan, om de onafhankelijke verkenner van de NLPO die door het bestuur is aangewezen, de kans te geven zijn werk te doen. De NLPO is de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen, het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroep in Nederland.

Maandagochtend vond een overleg plaats van het bestuur van Sleutelstad-Unity met producenten Chris de Waard en Rudo Slappendel. Het bestuur heeft laten weten nog altijd tot doel te hebben een streekomroep te vormen met inzet van beide producenten. De verkenner van de NLPO moet daarbij helpen.

De verkenner rapporteert zijn bevindingen aan het bestuur dat (mede) op basis van deze input een besluit zal nemen, aldus Van Dam. “We streven ernaar medio volgende week opnieuw met de producenten om tafel te gaan.”

Foto: Sleutelstad