SLAM! is vanochtend van start gegaan met de Dance 1000, de duizend populairste dancenummers ooit gemaakt. Levels van Avicii staat dit jaar op nummer één in de lijst, die is samengesteld door de luisteraars van het jongerenstation.

“In de week van Amsterdam Dance Event (ADE) staat SLAM! volledig in het teken van de dance”, zegt dj Martijn La Grouw. “Ik verheug me enorm op al die dance classics in één gigantische mix. Levels van Avicii is wat mij betreft de terechte nummer 1, dè doorbraak-track van een man die de dancemuziek voor altijd heeft veranderd.’’

De SLAM! Dance 1000 is tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 19:00 uur te horen. Ook de avondprogrammering staat in het teken van de dancelijst. Onder andere Armin van Buuren, Nicky Romero en Fedde le Grand komen langs in de studio bij ‘Het Avondcircus’ om te praten over hun favoriete tracks en momenten uit hun carrière.

Foto: SLAM!