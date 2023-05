Sander Lantinga was ‘lui geworden’, toen hij nog dagelijks ‘De Coen & Sander Show’ presenteerde op Radio 538. “Je hebt toch een automatisme. Laat ik eerlijk voor mezelf spreken: ik was een beetje lui geworden. Ik weet niet of Coen het ook zo ervaart, omdat we dit gesprek niet gevoerd hebben”, zegt Sander in de podcast ’30 Minuten Rauw’.

Radio 538 trok vorig jaar de stekker uit de dagelijkse ‘Coen & Sander Show’. De twee zijn nu alleen nog op vrijdagmiddag te horen. “Dat gaat heel goed”, zegt Sander daarover. “Het is ook wel even lekker dat we elkaar een half jaar minder gezien en gesproken hebben. Dan weet je ook wel waar je kracht zit.”

Dagelijks terug

Coen en Sander staken niet onder stoelen of banken dat ze ontevreden waren over het moeten stoppen met de dagelijkse Coen & Sander Show. “Ik zou het zeker leuk vinden om weer dagelijks met Coen radio te maken, maar je hebt het niet allemaal zelf in de hand”, zegt Sander erover. “Maar ik heb het nu ook echt naar mijn zin bij Radio Veronica, omdat het echt over muziek gaat.”

Dat Sander aanschuift in de podcast ’30 Minuten Rauw’ van Ruud de Wild is overigens enigszins opvallend: het boterde jarenlang niet tussen beide dj’s. Vorig jaar noemde Sander Ruud nog ‘een verzuurde dj’.

Foto: Radio Veronica