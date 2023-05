Boef is de grote winnaar geworden van de NPO FunX Music Awards. Hij kreeg vier prijzen mee naar huis. Naast onder andere Artist Of The Year – Male nam hij ook de nieuwe award voor Best Social Media in ontvangst. Yade Lauren werd voor de derde keer op rij gekroond tot Artist Of The Year – Female. Broederliefde ging naar huis met drie awards. Hun nummer Stunten won Best Song, Strandje Aan De Maas won Best Album en voor de negende keer mochten zij de award voor Best Group in ontvangst nemen. De FunX Music Awards werden gepresenteerd door Soundos El Ahmadi en FunX-dj Fernando Halman.

Alle winnaars:

Artist Of The Year – Male: Boef

Artist Of The Year – Female: Yade Lauren

Best Group: Broederliefde

Best Social Media: Boef

Best Album: Broederliefde – Strandje Aan De Maas

Best Collab: Boef, Cristian D & $hirak – Probleem

Best Song: Broederliefde ft. KA – Stunten

Best MC: Boef

Best DJ: Edson Cesar

Best Producer: Trobi

Next Best: Katnuf

Best Singer: Zoë Tauran

Marokkaans voetbalelftal

Ook werd deze editie voor de vierde keer de FunX Power Award uitgereikt. De award wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een belangrijke maatschappelijke bijdrage heeft geleverd voor de FunX-doelgroep. Dit jaar niet aan één persoon, maar aan een heel team: het Marokkaanse voetbalelftal. Een groep die zorgde voor verbroedering van een heel continent en zorgde voor veel mooie momenten op het voetbalveld. Eerdere winnaars van de FunX Power Award zijn Tim Hofman, Défano Holwijn en Akwasi.

Foto: NPO FunX/Nikki van Toorn.