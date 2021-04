De eerste groep van 40 lokale journalisten gaat vanaf maandag aan de slag bij de lokale en regionale omroepen verspreid over het land. Op 1 juni komen daar nog eens ruim 20 bij. De extra journalisten worden tijdelijk bij in totaal 44 lokale omroepen gestationeerd, waar ze in samenwerking met de regionale omroepen verhalen gaan maken.

In het landelijke project ‘Versterking Lokale journalistiek door Samenwerking’ werken voor het eerst alle drie de lagen van het publieke bestel samen: de lokale, de regionale omroepen en de landelijke omroep, de NOS. Het doel is om de kwaliteit van de lokale berichtgeving te verhogen. De samenwerking komt er op verzoek van het ministerie van OCW, dat hiervoor 4,5 miljoen euro beschikbaar stelt.

Deelnemende omroepen

Omroep Brabant is eerder deze maand al van start gegaan met het samenwerken met lokale omroepen. In Overijssel gaat het om een groep van vijf journalisten die aan de slag gaan bij de lokale omroepen 1Twente, Twente FM en RTV Focus in Zwolle.

Alle deelnemende lokale omroepen zijn: AT5, 1Twente, Bie Os, Bollenstreek Omroep, DTV, Easy FM Almere, Go RTV, Haarlem 105, LEO Middelsé, Noordkop Centraal, Omroep Assen, Omroep Delft, Omroep Tilburg, Omroep Venlo, OOG, Open Rotterdam, Radio Lelystad, Regio 8, Regio 90, Regio Noordkop, Regio TV DE Bilt/ Roulette FM, RN7, RTV Arnhem, RTV Dordrecht, RTV Focus Zwolle, RTV Gouwestad, RTV Krimpenerwaard, RTV Lansingerland, Sleutelstad, RTV Maastricht, RTV NOF, RTV Noordoost Twente, RTV Ronde Venen, RTV Stichtse Vecht, RTV1, Schie, Slotstad RTV, Streekomroep de Bevelanden, Studio 040, Weeff, WFM, WOS, ZO!34, ZO-NWS, ZuidWest TV / ZuidWest FM.

Foto: RadioFreak