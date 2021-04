Radio 538 verandert per direct de avondprogrammering. Bas Menting en Mart Meijer zullen voortaan elke maandag tot en met donderdag van 21:00 tot 0:00 uur te horen zijn. Het programma van Barend van Deelen duurt daarom voortaan een uur korter.

Mart Meijer was altijd in zijn eentje te horen vanaf 22:00 uur, totdat in januari de avondklok in ging. Radio 538 kwam toen met de ‘Avondklokshow‘, die in wisselende duo’s werd gepresenteerd. Bas en Mart presenteerde het programma regelmatig samen en dat beviel blijkbaar zo goed, dat ze nu een vast programma krijgen met zijn tweeën.

Vanaf vanavond op 538: Bas en Mart! We hebben er in de afgelopen maanden al wat aan mogen ruiken, maar vanaf nu zijn we iedere dag bij je met de avondshow! ZOVEEL ZIN IN!💚💜



BAS EN MART | MA T/M DO | 21U – 00U pic.twitter.com/quWdL8uliH — Bas Menting (@mentingbas) April 28, 2021

Bas blijft naast het duoprogramma op zaterdag een middagprogramma maken van 15:00 tot 18:00 uur en op zondag de ochtendshow tussen 8:00 en 12:00 uur; hij stopt wel in de nacht. Mart Meijer blijft in zijn eentje op zondagavond tussen 21:00 en 0:00 uur te horen.

Foto: Radio 538