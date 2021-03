Ruud de Wild is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. De dj is uit voorzorg opgehaald door een ambulance vanwege een ‘heftige bloeding’, meldt zijn vriendin Olcay Gulsen aan Shownieuws. Ruud moet voorlopig in het ziekenhuis blijven ter observatie.

De NPO Radio 2-dj, die vorige week bekendmaakte darmkanker te hebben, is afgelopen donderdag geopereerd. Die operatie verliep volgens zijn vriendin nog goed. Ruud werd al snel weer uit het ziekenhuis ontslagen.

Foto: BNR Nieuwsradio