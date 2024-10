Ruud de Wild heeft zijn contract met PowNed verlengd en blijft daarmee de komende jaren te horen in de middag op NPO Radio 2. “De spraakmakende radiomaker blijft verbonden aan de omroep, waardoor de nummer één middagshow van Nederland”, aldus PowNed, die niet vermeldt voor hoeveel jaar Ruud heeft bijgetekend.

Ruud maakt de middagshow op Radio 2 tussen 16:00 en 18:00 uur sinds 2017. Dat deed hij eerst jarenlang voor KRO-NCRV, maar later stapte hij over naar PowNed. “Bij PowNed en NPO Radio 2 krijg ik de vrijheid om échte radio te maken”, zegt Ruud. “Ik kijk er erg naar uit om de luisteraar ook de komende jaren weer op een eigenzinnige, prikkelende en humoristische wijze mee te nemen in deze bewogen wereld.”

Ook bij PowNed zijn ze enthousiast over de verlenging. Florent Luyckx, manager audio: “Ruud de Wild is een zeer gedreven radio-dj en presentator met een unieke en uitgesproken stijl die naadloos aansluit bij PowNed. Met ‘De Wild In de Middag’ is hij van grote toegevoegde waarde voor NPO Radio 2 en ik kijk uit naar het vervolg van onze samenwerking.”

Programmering Radio 2

De programmering van Radio 2 ging dit jaar flink op de schop na het vertrek van Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof naar Radio Veronica, en Gijs Staverman naar Radio 10. Daniël Lippens werd aangetrokken voor de avonduren op Radio 2. Ook was de zender in gesprek met Tim op het Broek, maar onduidelijk is nog of hij daadwerkelijk overstapt.

Mogelijk verandert de programmering van Radio 2 vanaf het nieuwe jaar opnieuw. Omroepen kunnen zich intekenen voor de verschillende tijdsloten. Binnen een aantal weken moet daar meer duidelijkheid over komen.

Foto: Wessel de Groot