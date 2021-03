NPO Radio 2 heeft vandaag de nieuwe dagprogrammering gelanceerd, die vanaf mei ingaat. Belangrijkste wijzigingen: Annemieke Schollaardt krijgt de lunchuren en Gijs Staverman verkast naar 14:00 tot 16:00 uur. Maar over twee tijdsloten in de programmering van Radio 2 is voorlopig nog geen duidelijkheid.

Zo is nog niet bekend wie definitief de uren op vrijdagavond van 22:00 uur tot middernacht mag overnemen van Rob Stenders. Momenteel is Giel Beelen op die uren te horen, maar een woordvoerder van Radio 2 meldt vandaag dat het nog steeds om een voorlopige invulling gaat. “Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen.”

Uren Paul Rabbering

Ook voor de uren van Paul Rabbering, die naar het weekend verkast, is nog geen definitieve invulling. De uren tussen 22:00 en 00:00 uur (maandag t/m donderdag) komen wel in handen van BNNVARA; nu zijn ze nog van AVROTROS.

Frank van ’t Hof, die momenteel dagelijks als invaller te horen is voor de uren van Rob Stenders, volgt Paul vanaf mei tijdelijk op. De invalklussen van Frank zijn enigszins opvallend, omdat de jock vorig jaar met zijn weekendprogramma op Radio 2 stopte, naar eigen zeggen omdat hij meer tijd wilde besteden aan zijn privéleven.

Wanneer de avondsloturen een definitieve opvolger krijgen, is nog niet bekend. BNNVARA verwijst voor vragen daarover door naar de woordvoerder van Radio 2.

Foto: RadioFreak