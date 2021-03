Ruud de Wild stopt de komende maanden met de middagshow op NPO Radio 2. Bij de dj is darmkanker geconstateerd. Hij wordt binnenkort geopereerd en het herstel gaat zo’n drie maanden duren, verwacht Ruud.

“Een aantal maanden geleden kreeg ik de diagnose darmkanker. Dat heb ik stil willen houden en dat is me ook een tijdje gelukt”, vertelde Ruud op Radio 2. De radiomaker heeft al een ingreep gehad om de kanker weg te halen en moet nog een keer onder het mes. “Ik ben er vroeg bij, maar helaas is niet alles weg. Na de komende operatie moet ik maand of drie revalideren. Ik hoop na die revalidatie weer terug te komen.”

Eddy Keur vervangt Ruud de komende tijd in de middag op Radio 2.

Ruud maakte het nieuws vanmiddag zelf bekend in zijn middagshow:

Reacties van collega’s

Radiocollega’s van Ruud reageren massaal op het nieuws. “Godsamme wat een klotebericht. Sterkte Ruud, op naar volledig herstel en snel terug op de radio”, twittert 538-dj Coen Swijnenberg. “Wat een kutnieuws, sterkte de komende tijd. Maar wel snel beter worden”, zegt Erik de Zwart.

“Wat een heftig nieuws man”, reageert Radio 10-dj Dennis Verheugd. Qmusic-dj Domien Verschuuren: “Wat een kutnieuws Ruud, veel sterkte.” Mattie Valk: “Veel sterkte, Ruud.”

Radio 2-dj Giel Beelen: “Wat een heftig nieuws over deze fijne collega. En wat een baas dat hij er al een tijd mee rondloopt maar gewoon door heeft lopen knallen op de radio. Veel respect en succes de komende tijd.”

Foto: KRO-NCRV