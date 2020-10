Bert Haandrikman is voorlopig even niet op NPO Radio 5 te horen. “Iemand in zijn omgeving is positief getest op corona”, zo zei zijn vervanger Jan Rietman vanochtend. “Ik ben hier tot Bert uit quarantaine is. We wensen hem heel veel sterkte!”

Jan Rietman over de quarantaine van Bert Haandrikman.

Net eergisteren is Haandrikman begonnen met zijn ochtendshow ‘Goeiedag Haandrikman’ op NPO Radio 5. Zijn voorganger Jeroen van Inkel is naar NPO Radio 2.

Jan Rietman is geen onbekende op Radio 5. Hij is op zaterdagochtend te horen met ‘Wekker-wakker-weekend!’ en vervangt regelmatig andere presentatoren.

Foto: Omroep Max | Nico Kroon