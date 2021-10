Ruud de Wild keert maandag weer terug op NPO Radio 2. Samen met Evi Hanssen, Gijs Hakkert en Vivienne van den Assem gaat hij van maandag tot en met donderdag ‘De Wild in de Middag’ maken tussen 16:00 en 18:00 uur. Vivienne en Evi zijn niet tegelijk te horen in het middagprogramma; zij wisselen elkaar af.

Evi is een Vlaamse presentatrice en geen onbekende op de radio. Zo maakte ze in België een radioprogramma op Joe, een zusterstation van Qmusic. En bij Qmusic in Nederland maakte ze een maand de ochtendshow met Mattie Valk. Daarnaast presenteerde ze ook op televisieprogramma’s zoals Expeditie Robinson en ‘3 op reis’.

Vivienne had eerder een nachtprogramma op Radio 2. Daarnaast presenteert ze ook RTL Boulevard en Crime Desk.

Darmkanker

Ruud keert terug op de radio nadat hij in maart bekendmaakte dat hij darmkanker had, waarna hij tijdelijk stopte met het middagprogramma. Eddy Keur verving hem. Begin deze maand liet zijn vriendin Olcay Gulsen al weten dat de dj kankervrij is.

De dj was vervolgens openhartig aan de telefoon bij zijn collega Gijs Staverman: “Ik heb heel lang, maanden zelfs, gedacht dat ik doodging. Maar ik heb wel het geluk gehad dat ik er relatief snel bij was. Als ik het een half jaar later had ontdekt, dan hadden we nu niet meer gebeld.”

Eerdere sidekicks

Ruud presenteerde zijn middagprogramma eerder jarenlang met Cielke Sijben en Thijs Maalderink. Die samenwerking stopte eind vorig jaar abrupt.

Foto: Wessel de Groot