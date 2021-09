Ruud de Wild is ‘op de goede weg terug’, vertelde hij vanmiddag bij ‘Gijs 2.4’ op NPO Radio 2. “Het is een rommelige en turbulente tijd geweest. Ik heb heel lang, maanden zelfs, gedacht dat ik doodging. Maar ik heb wel het geluk gehad dat ik er relatief snel bij was. Als ik het een half jaar later had ontdekt, dan hadden we nu niet meer gebeld”, zei Ruud, die telefonisch in de uitzending te horen was.

Bij Ruud werd in januari darmkanker ontdekt. “Ik heb het stilgehouden. Voor mijn grote operatie, volgens mij was het de derde ingreep, heb ik het pas bekendgemaakt.” Vorige week maandag moest de Radio 2-dj opnieuw onder het mes. “Het is heel fijn om er weer te zijn, maar ik ben zeker nog niet voor honderd procent terug. Het is al een wonder dat ik hier zo zit, want het was weer een heel grote ingreep.”

Terugkeer op Radio 2

Wanneer Ruud weer te horen is op Radio 2, zei hij zelf nog niet te weten. Een woordvoerder van KRO-NCRV laat desgevraagd weten dat dat ook nog niet duidelijk is. Tot die tijd neemt Eddy Keur de honneurs waar.

Radio 2 staat deze week in het teken van de KWF Collecteweek, waarin geld wordt opgehaald voor de strijd tegen kanker. “Er is heel veel geld nodig voor onderzoek. Dat is heel belangrijk, want kanker moet de wereld uit”, aldus Ruud.

Foto: Linda Stulic | KRO-NCRV