Inmiddels is het een traditie: in september haalt NPO Radio 2 een week lang geld op voor KWF Kankerbestrijding tijdens de ‘Collecteweek’. Vanaf maandag 14:00 uur maken de dj’s 100 uur lang radio vanaf een vakantiepark in Drenthe. In het verleden gingen de dj’s het land in met de Collectebus en vorig jaar was er vanwege corona een drive through waar luisteraars konden doneren. Nu is dus gekozen voor uitzendingen vanaf een vakantiepark.

Naast het draaien van verzoekjes van luisteraars, houden de dj’s activiteiten op het vakantiepark. “Zo organiseren Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof op woensdag een kindermiddag. Alle kinderen zijn welkom, maar kinderen die de ziekte van dichtbij hebben meegemaakt staan centraal. Op donderdag regelen zij een heuse bruiloft voor een stel dat vanwege ziekte in de familie de trouwerij moest uitstellen. Verder brengt Bart Arens de Bart’s Crazy Piano Intro Quiz, draait Gijs Staverman tijdens Stavermans Discoshow en organiseert Annemieke Schollaardt een vossenjacht op het park”, laat de NPO weten.

Luisteraars kunnen via een online collectebus een donatie doen en, met een bijbehorend verhaal, een plaat aanvragen. Gezinnen met een bijzonder verhaal worden in de ochtendshow verrast met liveoptredens van Maan, de 3JS, Alain Clark en Blaudzun. Ook ’s avonds is er livemuziek. Jett Rebel, Son Mieuz, Miss Montreal, Racoon en Douwe Bob komen langs en treden op voor een selectie groep luisteraars.

De actieweek wordt op vrijdag om 18:00 uur afgesloten.