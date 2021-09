Sander Lantinga heeft in een driftbui vandaag met zijn vuist tegen de muur geslagen, waarna hij zijn pink en ringvinger brak. “De muur heeft in dit geval gewonnen. Ik zag meteen dat het mis was”, vertelde Sander in ‘De Coen & Sander Show’. De middagshow op 538 moet hij daarom zeker vier weken met zijn rechterhand in het gips presenteren.

De vuistslag was een uiting van oplopende frustratie, vertelde Sander. “We werden vanochtend wakker en er waren wat dingen kwijt in huis. Dat wekt irritatie, want de klok tikt door. Toen de kinderen naar school waren, had ik net het bed verschoond. Met in m’n achterhoofd nog die irritatie, ga ik met mijn voet op het snoertje van het nachtlampje staan. Niet alleen het lampje valt om, maar er valt ook een mok koffie over het bed, het stopcontact en een stapel boeken.”

“Er knapte iets”, aldus Sander:

In de middagshow op 538 vroegen Coen en Sander hun luisteraars hoe zij hun frustraties uiten. “Bij mij filterde het zich even allemaal in mijn rechtervuist. Het is een knap staaltje oliedommigheid.” Sander is in het ziekenhuis behandeld.