Rutger Castricum krijgt een eigen nachtprogramma op NPO Radio 1. De PowNed-presentator is vanaf 1 maart elke zaterdag- op zondagnacht te horen met ‘De Nacht van Rutger’, tussen 0:00 en 1:00 uur. Op dat tijdslot is nu nog Patrick Lodiers met ‘De Overnachting’ te horen. Dat programma komt dus te vervallen.

In ‘De Nacht van Rutger’ praat Castricum met gasten die een spraakmakende tijd doormaken of net achter de rug hebben. Hij presenteert het programma vanuit Den Haag. In de eerste aflevering, komend weekend, is cabaretier Guido Weijers te gast.

Tweede Radio 1-programma

PowNed heeft daarmee nu twee programma’s op NPO Radio 1. Prem Radhakishun presenteert sinds begin 2016 ‘Zwarte Prietpraat’ op de publieke zender, elke zondagnacht van 0:00 tot 2:00 uur.

Op NPO Radio 2 vult Rick van Velthuysen een tijdslot van PowNed, elke werkdag tussen 2:00 en 4:00 uur. Eerder had de omroep ook zendtijd op 3FM, met dj’s als Rob Stenders en Mark van der Molen.

Foto: Hans Tak | PowNed