‘Arbeidsvitaminen’, het langst lopende radioprogramma ter wereld, bestaat volgend jaar het 75 jaar. In het kader van dat jubileum is Bert Kranenbarg op zoek gegaan naar het geheim achter het radioprogramma. “Arbeidsvitaminen heeft de kracht van het moment. Je hoort echt iets waar over nagedacht is, met de hand gemaakt, wat je op Spotify niet kunt imiteren”, zegt de huidige presentator Hans Schiffers.

Het radioprogramma ‘Arbeidsvitaminen’ zag vlak na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, het levenslicht en kende door de jaren heen wisselende presentatoren. Gerard Ekdom (2001-2010) en Hans Schiffers (1992-1997 en sinds 2017 weer) zijn een van de bekendste presentatoren van het radioprogramma.

Non-personalityshow

‘Arbeidsvitaminen’ draait om de verzoekplaten van de luisteraar. “Ik kreeg de opdracht: hoe meer platen je draait en hoe meer je je bek houdt, hoe beter. Maar dat kon ik niet accepteren”, blikt Gerard Ekdom, die het programma op 3FM presenteerde, terug. “Dus ik ging daar waren mogelijk vlaggetjes proberen te planten. Zodat mensen dachten: hé, het is Gerard die daar zit. Ik ging van een non-personalityprogramma een personalityprogramma maken. Maar dan zonder dat iemand het door had.”

Niet zonder succes: ‘Arbeidsvitaminen’ was jarenlang het best beluisterde programma op 3FM. “Arbeidsvitaminen bleek een soort anker”, aldus Gerard. “De plek was heel belangrijk, het was een soort cement van de programmering.” Hij kijkt trots terug op de periode van het ochtendprogramma, maar: “Negen jaar was wel lang hoor.”

In 2010 verhuisden de ‘Arbeidsvitaminen’ van 3FM naar NPO Radio 5. Hans Schiffers neemt sinds begin 2017 de presentatie van het programma op zich. “Hoe meer ik mijn mond hou, het beter het programma, zei een plugger ooit tegen me.”

Foto: AVROTROS | Elvin Boer