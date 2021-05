Ruim 3000 donoren hebben zich aangemeld voor stamceldonatie na de ‘Stamweek’ van NPO 3FM. Op initiatief van KRO-NCRV-dj Wijnand Speelman stonden verschillende programma’s de afgelopen week stil bij stamceldonatie. Afgelopen weekend sloot hij de week af vanuit het (stam)cellencomplex Wolvenplein in Utrecht.

“Ik ben ongelofelijk blij met alle aandacht die we hebben weten te genereren”, zegt Speelman. “Dat we in een week zoveel mensen meer kunnen vertellen over stamceldonatie, hoe belangrijk het is en dat er zich dan ook nog zoveel mensen aanmelden als potentieel donor. Daar ben ik iedereen enorm dankbaar voor en de teller loopt nog steeds door. Deze genezingsmethode heeft veel te weinig bekendheid in Nederland, daarom wilden wij er afgelopen week aandacht aan besteden en luisteraars meer kennis geven over dit onderwerp. Hopelijk hoeft in de toekomst niemand meer op een match te wachten.”

Via de 3FM-app kwamen honderden berichten binnen van luisteraars die zich betrokken voelde bij de actie. Zo ook Lieke: zij vertelde dat het voor haar half-Griekse vriend extra moeilijk was om een stamceldonor te vinden en de uiteindelijke stamceltransplantatie is helaas mislukt. Nu ze er achter is gekomen dat haar twee kinderen dezelfde erfelijke aandoening hebben als haar vriend weet ze dat haar kinderen ook afhankelijk zullen worden van een stamceldonatie. Doordat zij half-Grieks zijn, zal de juiste match extra lastig worden. Lieke deelde haar verhaal en hoopt ze dat er zoveel mogelijk mensen zich aanmelden.

Stamceltransplantatie

Voor sommige patiënten met leukemie of andere ernstige bloedziekten is genezing mogelijk dankzij stamceltransplantatie. Deze genezingsmethode is nog onvoldoende bekend bij jongeren waardoor te weinig mensen, die mogelijk een leven kunnen redden, zich aanmelden als potentieel stamceldonor. Het gevolg is dat het niet voor elke patiënt mogelijk is om op tijd een passende stamceldonor te vinden.