Nieuwsuur-verslaggever Rudy Bouma is vanaf 1 augustus de opvolger van Lucas Waagmeester als NOS-correspondent in Noord-Amerika. Hij gaat zowel radio, tv als online bedienen. Waagmeester is sinds maart adjunct-hoofdredacteur.

Bouma (49) is sinds 2000 in dienst bij Nieuwsuur (NTR/NOS) en diens voorloper NOVA (NOS/VARA). Hij was geregeld in de brandhaarden in de wereld om verslag te doen van revoluties, rampen en terreuraanslagen. Zo maakte hij reportages in Afghanistan ten tijde van de Nederlandse militaire aanwezigheid daar en was hij bij de jihadistische aanslagen in Mumbai in 2008. In 2014 en 2015 deed hij tientallen keren verslag vanuit de door de Russen geannexeerde Krim en in Oekraïne, onder andere in het gebied waar net de MH17 was neergeschoten. Ook na de Russische inval reisde hij meermaals naar verschillende delen van Oekraïne om er reportages te maken over de oorlog.

Vanaf 2016 is Bouma zich ook gaan toeleggen op (online) extremisme, desinformatie en radicalisering. In de Nieuwsuur-serie #Ophef voor NPO Start ontrafelde hij nepnieuws en complottheorieën op sociale media.

Droom

Voor Bouma gaat met het correspondentschap in de VS een langgekoesterde droom in vervulling: “Het brengt me naar de bakermat van onderwerpen waarmee ik me de afgelopen jaren intensief heb beziggehouden, zoals Big Tech, online desinformatie, maatschappelijke polarisatie en rechts-extremisme. Toch kijk ik vooral uit naar gesprekken met gewone Amerikanen, naar reportagereizen in dat uitgestrekte land en naar verslag doen van de presidentsverkiezingen in 2024.”

Foto: NOS/Stefan Heijdendael