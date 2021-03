De middagshow van Qmusic heeft in haar geschiedenis de hoogste luistercijfers ooit behaald in de doelgroep 20-49 jaar. Het programma van Domien Verschuuren wint in die doelgroep in een jaar tijd 38 procentpunt marktaandeel. Daarmee loopt de middagshow van Q verder uit op concurrenten als Radio 538, Radio 10 en NPO Radio 2. Dat blijkt uit de vanochtend gepubliceerde luistercijfers over januari en februari 2021.

Voor commerciële radiostations is 20-49 jaar de belangrijkste doelgroep. In de middaguren tussen 16:00 en 19:00 uur noteert Qmusic in die doelgroep nu een marktaandeel van 19,3 procent. Daarmee heeft het programma van Domien Verschuuren meer luisteraars tussen de 20 en 49 jaar dan de middagshow van Coen & Sander op Radio 538 (16,2 procent marktaandeel). Een jaar geleden was de situatie nog omgekeerd.

Ruud de Wild op Radio 2 noteert in de doelgroep een marktaandeel van 13,8 procent, ‘Somertijd’ op Radio 10 behaalt 10,2 procent.

Geen marktleider in 10+

Vorig jaar was Qmusic ook enige tijd marktleider in de algemene doelgroep 10+. Die koppositie moet het station sinds een paar maanden weer afstaan aan Radio 2. Qmusic is wel weer marktleider in de doelgroep 20-49 jaar.

“We zitten als marktleider weer stevig in het zadel en weten de luisteraars te entertainen met mooie radio die doet ontsnappen aan de dagelijkse realiteit”, zegt programmadirecteur Dave Minneboo van Qmusic. “De middagshow met Domien Verschuuren noteert deze meting de hoogste score ooit op Q. Ik ben heel trots op het team voor en achter de schermen bij Qmusic.”

Foto: Qmusic