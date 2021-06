RTL Nederland en Talpa Network gaan fuseren. Dat hebben beide partijen zojuist bekend gemaakt. Al jaren lang maakt RTL geen radio meer, maar op tv-gebied heeft de fusie grote gevolgen omdat zenders als RTL 4, RTL 5, RTL 7, SBS 6, NET 5 en Veronica onderdeel worden van één bedrijf.

Naast Talpa Network had ook DPG Media, de eigenaar van Qmusic interesse in RTL, bleek eerder vandaag. Voor RTL bleek de fusie met Talpa echter interessanter. De deal moet nog wel goedgekeurd worden door de ACM en de kans bestaat dat de fusie niet goedkeurt omdat één mediabedrijf dan te veel macht krijgt of voorwaarden stelt, waarbij bepaalde bedrijfsonderdelen moeten worden afgestoten.

Bedrijfsonderdelen

Door de fusie ontstaat een mediareus waar niet alleen het grootste deel van de commerciële tv-zenders vallen, maar ook meer dan de helft van de commerciële radiomarkt in Nederland. Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica worden onderdeel van het bedrijf. Ook Videoland, Buienradar, Weer.nl, RTL Nieuws, het tijdschrift Linda en de site vakantieveilingen.nl worden onderdeel van het fusiebedrijf. Er zijn (nog) geen plannen om zenders/merken te schrappen.

Twee onderdelen van Talpa Network, Talpa Concepts en Talpa Entertainment Producties, zijn geen onderdeel van de fusie. Dit zijn de bedrijven die John de Mol heeft opgericht om formats te ontwikkelen en produceren, nadat hij zijn vorige bedrijf (dat ook Talpa heette) verkocht aan ITV. De bedrijven gaan wel formats maken voor de tv-zenders van het fusiebedrijf.

De financiële details van de fusie zijn niet bekendgemaakt, maar het is wel bekend dat RTL 70 procent van de aandelen van het nieuwe bedrijf krijgt en Talpa 30 procent. RTL-topman Sven Sauvé wordt de CEO van het bedrijf. Pim Schmitz, de CEO van Talpa Network, wordt onderdeel van de raad van bestuur, die wordt voorgezeten Elmar Heggen, de huidige COO van de RTL Group. De bedoeling is dat de fusie in de eerste helft van 2022 wordt afgerond.