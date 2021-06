NOS-correspondent Tim de Wit gaat vanaf maandag 3 januari 2022 afwisselend met Sophie Derkzen het dagelijkse VPRO-programma Bureau Buitenland op NPO Radio 1 presenteren. Tim de Wit is nu nog correspondent in Londen. Hij wordt daar opgevolgd door Fleur Launspach.

Tim de Wit: ”De wereld is zoveel groter dan Nederland, vol complexe verhalen die schreeuwen om duiding en context. Bureau Buitenland voorziet al jaren in die behoefte, als enige echte buitenlandprogramma op NPO Radio 1. Ik heb ontzettend veel zin om na twaalf jaar correspondentschap in drie verschillende landen deel uit te maken van dit mooie programma.”

Podcast

Tim de Wit (1981) heeft ruime buitenlandervaring. Hij werkte als correspondent voor de NOS en dagblad Trouw in Zuid-Afrika en Duitsland. De afgelopen zes jaar zat hij in het Verenigd Koninkrijk, waar hij vanuit zijn standplaats Londen veelvuldig verslag deed van de Brexit. Daarnaast maakt hij de podcast Europa draait door samen met Arend Jan Boekentein. Nu is dat nog voor de EO, maar per januari 2022 wordt de podcast bij de VPRO ondergebracht.

Bureau Buitenland is maandag tot en met vrijdag tussen 19:00 uur en 19:30 uur te beluisteren op NPO Radio 1.

Foto: RadioFreak.nl