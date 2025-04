Desiree van der Heiden verhuist vanaf volgende week naar de nacht op NPO Radio 2, waar ze tussen 00:00 en 2:00 uur een programma gaat maken. Nu presenteert ze nog de late avondshow, twee uur eerder. “Vanaf volgende week presenteert iemand anders de avondshow hier op Radio 2. Wie dat is, dat hoor je aanstaande donderdag”, zei Desiree gisteravond. Ze doelt op Tim op het Broek, die de late avondshow gaat presenteren.

Het was al bekend dat Tim de overstap wilde maken naar Radio 2. Hij werd echter door zijn vorige werkgever KINK aan een concurrentiebeding gehouden, waardoor hij niet kon overstappen. Tijdens de rechtszaak daarover vorig jaar werd al duidelijk dat het plan was dat Tim een avondprogramma zou krijgen op Radio 2. Dat programma start volgende week, al is er dus nog steeds geen formele bevestiging.

Desiree in het Donker

“Dat betekent voor mij dat ik vanaf volgende week tussen twaalf en twee ’s nachts ben te horen. Met een nieuw programma: ‘Desiree in het Donker'”, zei Desiree gisteravond. “Een programma speciaal voor al die nachtbrakers en alle mensen die nog wakker zijn. Ik hoop dat het een heel gezellig nachtclubje gaat worden.”

Dit zei Desiree over haar vertrek uit de late avond:

Desiree maakte vorig jaar al even tussen 0:00 en 2:00 uur een programma op Radio 2. Doordat de programmering op de schop ging na het vertrek van Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof, was Desiree sinds februari vorig jaar in de late avond te horen.

Foto: NPO Radio 2