Rob van Someren heeft ervoor gezorgd dat de chef techniek van de Sky Radio Group, waar Radio Veronica ook onder viel, weg moest. “Hij wilde dit samen met een bevriende collega erbij doen”, zegt deze voormalige chef techniek Menno Maat op LinkedIn. “Rob van Someren, de man die zegt dat hij achterbaks is behandeld, is zelf ook nogal achterbaks.”

De reactie volgt op uitspraken van de Radio 10-dj dat hij achterbaks behandelt is bij zijn afscheid van Radio Veronica in 2014. Hij moest toen weg om plaats te maken voor Jeroen van Inkel. Dat werd uiteindelijk tot aan de rechter uitgevochten. In de podcast ‘De Broadcast’ zegt Rob daar nu over: “Ik had nooit gedacht dat mensen in staat zouden zijn een ander zo achterbaks te behandelen. Dat een bedrijf waarvoor je werkt in staat is om valse verklaringen af te geven in geschrift, in een rechtbank.”

Onder druk gezet

Het is voor Menno Maat reden “toch even mijn mond open te doen. De man die ervoor gezorgd heeft dat mijn functie van chef techniek (van 3 radiostations!) bij de Skyradio Group kwam te vervallen. Hij wilde dit samen met een bevriende collega erbij doen. Daarna heeft hij ook veel mensen onder druk gezet en niet netjes behandeld. Dat werd gezien door de leiding van het bedrijf en heeft hem uiteindelijk zijn baan gekost.”

Wat Maat betreft moet Rob van Someren het gewoon bij radio maken houden. “Want daar is hij goed in.” Maat is nu al negen jaar werkzaam bij BNR.

Foto: Radio 10