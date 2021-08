Rob Stenders keert morgen weer terug op Radio Veronica, nadat hij de afgelopen weken niet te horen was vanwege een coronabesmetting. De dj hield last van stemproblemen en werd daarom ruim drie weken vervangen door onder meer Gerard Ekdom en Edwin Evers.

Vanmiddag was Rob weer te horen in het laatste uur van het programma. Hij presenteerde de show vanuit huis. Tegen Evers vertelde hij over zijn coronabesmetting: “Het eerste rondje was stevig. Dat trok vrij snel bij, ik knapte best snel op. Alleen als je bij de radio werkt dan is één ding wel jammer: dat je stem ingewikkeld blijft. Dus ik blaf een beetje en het begint vrij snel te kraken. Dat houdt aan, maar was eigenlijk al voor corona begonnen. Caroline zei al: je moet eens een keer naar zo’n KNO-arts. Dat ga ik ook doen binnenkort.”

De dj vroeg vervolgens ‘Living Proof’ van The War On Drugs aan. Rob: “Ik vind het zo mooi. In de eerste week zat ik er behoorlijk doorheen en hoorde ik dit nummer en toen moest ik toch wel even denken: ik zou nu graag zendtijd willen hebben, want ik wil dit nummer gewoon op de radio draaien.”

Foto: Radio Veronica | Ben Houdijk