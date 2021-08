‘We are the people’ van Martin Garrix, Bono en The Edge (U2) was in juni en juli de meest gedraaide plaat op de landelijke radio. De officiële soundtrack van het afgelopen EK kwam in juli ruim 750 keer voorbij op de verschillende stations. In juni was dat ruim 600 keer. Dat blijkt uit gegevens van SoundAware, dat registreert welke muziek er gedraaid wordt op de Nederlandse radio en televisie.

In juli stond Ed Sheeran op 2 met zijn nummer 1 hit ‘Bad Habits’. Op 3 vinden we de eveneens Britse Dua Lipa met de al in maart uitgebrachte track ‘Love Again’.

Ook veel Nederlandse producties staan in de Airplay Top 20. Op 5 staat Chef’Special met ‘Afraid of the dark’ en op 6 Afrojack (samen met David Guetta) met Hero. Nieuwkomer Remme, singer-songwriter, gitarist en pianist uit Eindhoven, komt binnen op plek 19 met ‘The moment’. Davina Michelle staat twee keer in de lijst. Met ‘Sweet water’ staat ze op 15, en de track ‘Nobody is perfect’ staat op 20.

De Top 20:

1. Martin Garrix, Bono, The Edge We are the people (Official UEFA Euro 2020 Song) 2. Ed Sheeran Bad habits 3. Dua Lipa Love again 4. Coldplay Higher power 5. Chef’Special Afraid of the dark 6. Afrojack, David Guetta Hero 7. Calvin Harris, Tom Grennan By your side 8. OneRepublic Run 9. Ofenbach, Lagique Wasted love 10. John Mayer Last train home 11. Kris Kross Amsterdam, Conor Maynard, Shaggy Early in the morning 12. Justin Wellington ft. Small Jam Iko Iko 13. Regard, Troye Sivan, Tate McRae You 14. Tom Grennan Little bit of love 15. Davina Michelle Sweet water 16. Galantis, David Guetta & Little Mix Heartbreak Anthem 17. Lost Frequencies Rise 18. Suzan & Freek Goud 19. Remme The moment 20. Davina Michelle Nobody is perfect

Foto: RadioFreak