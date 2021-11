Rob Stenders en zijn sidekick Caroline Brouwer zijn ruim een half jaar werkzaam voor Radio Veronica. “Wij zijn niet aan het knokken om bij de grootste zenders van Nederland te horen. Wel bij de leukste”, zegt het tweetal in De Telegraaf. Het duo geeft aan ‘op koers te zitten’ met de zender.

Rob en Caroline stapten begin dit jaar over van NPO Radio 2 naar Radio Veronica. “Ik heb altijd geroepen dat Radio 2 voor ons ontzettend leuk was, dus we wilden niet weg”, zegt Rob. “Maar als je in plaats van twee uur een hele zender kunt vormgeven, en dan ook nog Radio Veronica, dan is het wel heel verleidelijk. Nu kunnen we gewoon onze gang gaan met mensen die hier werken; die omhelzen de vrijheid ook.”

Opvolger Wilfred Genee

Ook is er weinig bureaucratie bij de zender, stelt Rob. “Als iemand een goed idee heeft, dan kan hij dat de volgende dag uitvoeren. Zo kunnen we iets op vrijdag bedenken dat op zaterdag op zender is.”

Over de vervanger van Wilfred Genee, die eind dit jaar stopt bij Radio Veronica, is nog niets bekend. “Er moet nog een en ander worden afgestemd, maar we hebben er alle vertrouwen in”, aldus het tweetal in de krant.

Foto: Ben Houdijk