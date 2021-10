Wilfred Genee stopt met de ochtendshow op Radio Veronica. Hij werkt aan een dagelijkse talkshow op televisie met zijn collega’s van ‘Voetbal Inside’ op televisie. “Het is onvermijdelijk. Het is niet anders. We hebben het vorige week besproken. Het is niet te combineren met elkaar”, vertelt hij zelf in de show. Wanneer Wilfred stopt is nog niet bekend.

“Het is heel vervelend en jammer”, aldus Wilfred. “We waren net begonnen en er zat volgens mij nog veel meer in het vat. We hebben een hartstikke leuk team de afgelopen jaren.”

Hij kijkt met gemengde gevoelens naar de toekomst. Hoewel hij wel denkt dat het nieuwe praatprogramma een succes kan worden. “Je moet wel oppassen dat je het niet te serieus gaat nemen natuurlijk. Dat we overal écht verstand van zouden kunnen hebben. Het moet wel met die zelfde ondertoon blijven.”

Nog niet klaar

Wilfred ziet dus een grote uitdaging op tv, maar vindt het ook jammer om afscheid te nemen van Radio Veronica. “Ik heb het gevoel dat ik hier nog lang niet klaar ben”, vertelt hij. Toch laat zijn toekomstige tv-schema hem geen keuze. “Dan is op een gegeven moment iets anders erbij doen niet mogelijk. En ik heb bovendien ook nog een gezin. Dat zou je nog weleens vergeten.”

Wilfred Genee is sinds 2019 te horen op Radio Veronica. Aanvankelijk in de middag en nadat Giel Beelen vertrok ging hij naar de ochtend.

‘Alle begrip’

Zendermanager Rob Stenders: “Wilfred gaat nooit rimpelloos voorbij aan de plekken waar hij gaat of staat. Ook bij Radio Veronica maakt hij met zijn companen een ochtendshow die ergens over gaat en die ergens voor staat. Het is dus ook voor ons jammer dat het gaat stoppen, maar we hebben er uiteraard wel alle begrip voor. Die talkshow wordt een succes. Wilfred is voor grote dingen gemaakt.”

Over Wilfreds laatste uitzending en de invulling van de nieuwe ochtendshow zijn nog geen details bekend.

Foto: Radio Veronica | Ben Houdijk