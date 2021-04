Radio 538 heeft een nieuw pakket met audiovormgeving in gebruik genomen. Onder meer de nieuwsbulletins hebben een opfrisbeurt gekregen. De nieuwe audiovormgeving is gemaakt in samenwerking met Audio Brothers. “Eens in de zoveel tijd vernieuwen en verfrissen we ons geluid voor onze luisteraars”, zegt een woordvoerder van 538.

Beluister de nieuwe vormgeving hieronder:

Foto: Radio 538