De Zuid-Hollandse omroep Rijnmond is de grote winnaar geworden van de NL Awards 2020. De regionale zender wist drie prijzen in de wacht te slepen. Zo won de radiodocumentaire ‘Willem Engel’ de prijs voor beste audioproductie. Deze radiodocumentaire gaat over Willem Engel, die een brede aanhang heeft en niet gelooft in de problemen rond corona. “Het geeft een ontluisterend beeld. Een actueel en regionaal onderwerp, met landelijke urgentie. Dit is typisch zo’n productie die ook een landelijk podium verdient”, aldus de jury.

De jaarlijkse prijzen voor de regionale omroepen in Nederland zijn vanavond uitgereikt. De Gouden NL Award ging naar NH voor de videoproductie ‘Daar praten we niet meer over’, over de brand op oudjaarsnacht in Volendam.

Bas Dingemans van L1 won de prijs voor Jong Talent. “Groot respect voor het feit dat hij zich niet uit het veld laat slaan door serieuze bedreigingen; daar kunnen we alleen maar bewondering voor hebben.”

De andere winnaars:

Eigen nieuws – Rijnmond : Het bizarre verhaal van Elly Leeflang en Jan Ton.

Documentaire/informatief – Rijnmond: Het Sloopteam.

Innovatief journalistiek project – RTV Noord : Tou eem.

