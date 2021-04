De genomineerden voor de NL Awards, de jaarlijkse prijzen voor de regionale omroepen in Nederland, zijn vanmiddag bekendgemaakt. Uit alle inzendingen die de omroepen konden doen, heeft de jury per categorie drie producties en/of mensen genomineerd. “Er was veel om te kiezen”, was de conclusie van de jury.

Op donderdag 27 mei worden de NL Awards 2020 digitaal uitgereikt. Dan wordt ook bekendgemaakt welke inzending de Gouden NL Award wint, de jaarlijkse prijs voor de beste journalistieke productie van alle regionale omroepen.

De genomineerden

Jong talent

Bas Dingemanse van L1.

Jury: “Een justitieverslaggever die zich niet uit het veld laat slaan door serieuze bedreigingen; daar kunnen we alleen maar bewondering voor hebben.”

Jury: “Een justitieverslaggever die zich niet uit het veld laat slaan door serieuze bedreigingen; daar kunnen we alleen maar bewondering voor hebben.” Lotte Kreuwel van RTV Oost.

Jury: “Je ziet absoluut niet dat de maker nog relatief weinig ervaring heeft. Dit smaakt naar heel veel meer.”

Jury: “Je ziet absoluut niet dat de maker nog relatief weinig ervaring heeft. Dit smaakt naar heel veel meer.” Jordi de Jong van RTV Utrecht.

Jury: “Veelzijdig journalist, multimediaal en hij behandelt verschillende onderwerpen, licht tot zwaar.”

Eigen nieuws

L1 : Limburg heeft flinke overlast van drugscriminelen uit de Randstad.

Jury: “Stap voor stap de nieuwe aandienende feiten gevolgd waardoor het verhaal steeds een stapje verder kwam.”

Jury: “Stap voor stap de nieuwe aandienende feiten gevolgd waardoor het verhaal steeds een stapje verder kwam.” Omroep Flevoland : Wat heeft Lelystad Airport al gekost?

Jury: “Goed initiatief om publiek op te roepen welke vraag zij beantwoord willen zien. Goede research, echt handwerk.”

Jury: “Goed initiatief om publiek op te roepen welke vraag zij beantwoord willen zien. Goede research, echt handwerk.” Rijnmond : Het bizarre verhaal van Elly Leeflang en Jan Ton.

Jury: “Een terechte en goede journalistieke vraag. De uitkomst leest als een thriller.”

Beste videoproductie

Omroep Brabant : SDW. ‘Wat kan je wel!?’ volgt zeven mensen die iets kunnen.

Jury: “Ontwapenend, je gaat van de mensen houden.”

volgt zeven mensen die iets kunnen. Jury: “Ontwapenend, je gaat van de mensen houden.” NH : Daar praten we niet meer over. Een intiem document over de brand tijdens oudejaarsnacht in Volendam, over dat wat we niet bespreken, maar wat niet onbesproken kan blijven.

Jury: “Documentaire die je grijpt. Heel persoonlijk doordat zij ook zelf slachtoffer is, een persoonlijke zoektocht.”

Een intiem document over de brand tijdens oudejaarsnacht in Volendam, over dat wat we niet bespreken, maar wat niet onbesproken kan blijven. Jury: “Documentaire die je grijpt. Heel persoonlijk doordat zij ook zelf slachtoffer is, een persoonlijke zoektocht.” RTV Drenthe : Verre vrienden. Een zoektocht van twee neven en tevens vrienden over hoe vriendschappen verlopen als je uit je vertrouwde omgeving vertrekt.

Jury: “Lekker om te kijken, verveelt geen moment.”

Beste audioproductie

Omrop Fryslân : Duizend Dagen. ‘Duizend Dagen’ gaat over waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn: naar elkaar omzien.

Jury: “Origineel onderwerp, sterk regionaal en met landelijke urgentie zeker gezien de continue discussie over migratie en vluchtelingen.”

‘Duizend Dagen’ gaat over waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn: naar elkaar omzien. Jury: “Origineel onderwerp, sterk regionaal en met landelijke urgentie zeker gezien de continue discussie over migratie en vluchtelingen.” RTV Drenthe : De Hilte 11. Een podcast over het leven van de Drentse boerenfamilie Nijboer uit Gieterveen wat ingrijpend verandert wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt.

Jury: “Je krijgt echt een beeld van het leven van de jonge mensen in oorlogstijd, dat is knap.”

Een podcast over het leven van de Drentse boerenfamilie Nijboer uit Gieterveen wat ingrijpend verandert wanneer de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Jury: “Je krijgt echt een beeld van het leven van de jonge mensen in oorlogstijd, dat is knap.” Rijnmond : Willem Engel. Deze radiodocumentaire gaat in op het fenomeen Willem Engel, die een brede aanhang heeft. Hij is het gezicht van het onbehagen in de cultuur. Maar kijkt hij wel eens achterom, naar de meute die hij meetrekt?

Jury: “Dit is typisch zo’n productie die ook een landelijk podium verdient.”

Documentaire/informatief

L1 : Petrus en Paulus . Een documentaire over twee broers die zeer uiteenlopende levenskeuzes hebben gemaakt. Pauls traditionele schutterswereld en gezin in Limburg en de uitbundige homoscene van Pieter in Amsterdam lijken haaks op elkaar te staan, maar hun levens vertonen ook veel overeenkomsten.

Jury: “De documentairemaker zoomt op fraaie wijze in op de tradities en de ontelbare details in de leefwereld van beide broers.”

. Een documentaire over twee broers die zeer uiteenlopende levenskeuzes hebben gemaakt. Pauls traditionele schutterswereld en gezin in Limburg en de uitbundige homoscene van Pieter in Amsterdam lijken haaks op elkaar te staan, maar hun levens vertonen ook veel overeenkomsten. Jury: “De documentairemaker zoomt op fraaie wijze in op de tradities en de ontelbare details in de leefwereld van beide broers.” Omrop Fryslân : De Berchrede fan it Flakke lân. In een vierdelige documentaire-serie laten verschillende denkers tijdens de eerste lockdown hun licht schijnen op het postcorona-tijdperk. Ze schrijven een essay en worden aan de hand daarvan geïnterviewd.

Jury: “Een gedurfde productie over een serieus onderwerp.”

In een vierdelige documentaire-serie laten verschillende denkers tijdens de eerste lockdown hun licht schijnen op het postcorona-tijdperk. Ze schrijven een essay en worden aan de hand daarvan geïnterviewd. Jury: “Een gedurfde productie over een serieus onderwerp.” Rijnmond : Het Sloopteam. Het Sloopteam is een vijfdelige documentaireserie waarin maker Charlotte Meijer een groep Rotterdammers volgt die de marathon willen lopen. Deze groep bestaat niet uit getrainde lopers, maar uit rauwe Rotterdammers die allemaal op hun eigen manieren vechten tegen hun demonen.

Jury: “Het is als een soort Netflix-serie die je wil bingen.”

Innovatief journalistiek project