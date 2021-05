Broadcastbeurs IBC is verplaats naar december. Aanvankelijk zou de beurs in september zijn, maar na een onderzoek onder bezoekers en bedrijven die zichzelf presenteren is besloten de beurs te verplaatsen naar 3 tot en met 6 december. Locatie blijft de RAI in Amsterdam. “Na een periode van overleg met de industrie heeft de IBC afgesproken dat december de beste datum is”, aldus Michael Crimp, CEO van IBC.

Gezondheid en veiligheid zijn de belangrijkste reden dat de beurs verplaatst worden. Twee derde van de ondervraagde bezoekers en bedrijven gaf aan dat zekerheid over robuuste gezondheids- en veiligheidsprotocollen ter plaatse hen zou aanmoedigen om deel te nemen, waarbij het invoeren van een vaccinatiepaspoort verreweg de meest populaire maatregel is.

Bijna alle respondenten gaven aan te verwachten in december gevaccineerd te zijn. Twee derde heeft al het gevoel dat ze klaar zijn om te reizen, en een overgrote meerderheid verwacht dat het reisbeperkingsbeleid voor bedrijven tegen het einde van de zomer zal worden bijgewerkt.

Eerder gaf IBC al aan dit jaar een beurs te willen organiseren. De IBC is de beurs voor broadcastprofessionals. Elk jaar komen er 50.000 geïnteresseerden uit landen over de hele wereld op af.