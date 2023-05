Ruud van Os is de nieuwe hoofdredacteur van de regionale omroep Rijnmond. Van Os (54) is op dit moment plaatsvervangend hoofdredacteur van Rijnmond en stroomt nu, na het doorlopen van de sollicitatieprocedure, intern door naar deze positie. Zijn benoeming gaat per direct in.

Ruud van Os heeft een lange staat van dienst binnen Rijnmond. In 1997 begon hij zijn journalistieke loopbaan als parttime medewerker voor Stadsradio Rotterdam; in 1999 ging hij fulltime aan de slag als tv-verslaggever op de sportredactie van Rijnmond, was eindredacteur Sport en contentmanager. Sinds een jaar vervult hij de rol als plaatsvervangend hoofdredacteur.

Algemeen directeur Bert Klaver over de benoeming van Van Os: “Ruud heeft in het afgelopen jaar als hoofdredacteur a.i. met zijn visie een belangrijke bijdrage geleverd aan een herijking van de strategische koers van Rijnmond. Als hoofdredacteur gaat hij nu ook de redactionele implementatie op zich nemen. We hebben ambitieuze vernieuwingsplannen met journalistieke uitdagingen. Rijnmond heeft de publieke taak om er voor iedereen in ons verzorgingsgebied te zijn. Ruud herkent de bewegingen in de samenleving en ziet dat er nieuwe wegen bewandeld moeten worden om niet alleen actueel te zijn, maar ook om mooie en relevante verhalen te maken, gericht op onze doelgroepen op alle kanalen: online, radio en tv.”

Belangrijke opdracht

De nieuwe hoofdredacteur zelf noemt het een belangrijke opdracht. “Het al bijna 40 jaar durende succes van Rijnmond is gebaseerd op de niet aflatende inzet van gedreven journalisten, programmamakers, redacteuren en overige medewerkers. Aan mij nu de taak om samen met hen de toekomst van dit mooie bedrijf te bestendigen in een mediawereld die sterk is veranderd en nog dagelijks verder aan het veranderen is. Zo moet de band met ons publiek verder worden verstevigd en gaan we nog meer werk maken van de nu al goede samenwerkingsverbanden met onder meer de NOS, de andere regionale omroepen en de lokale omroepen in onze regio. Dit alles om met Rijnmond relevant te blijven voor alle inwoners van ons verzorgingsgebied.”

Foto: Rijnmond