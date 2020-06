‘Reporter Radio’ en het datajournalistieke platform ‘Pointer’ hebben vanavond de publieksprijs van De Tegel in de wacht gesleept. De Tegel is een Nederlandse prijs voor journalistiek die sinds 2006 wordt uitgereikt.

Pointer en Reporter Radio wonnen samen met onderzoeksplatform Follow the Money de Tegel voor het dossier Zorgcowboys. Van de 13.500 uitgebrachte stemmen waren er maar liefst 2.215 voor Zorgcowboys. In dit onderzoek onthulden de mediapartners dat er meerdere zorginstellingen in Nederland zijn die extreme winsten behalen. Zorgcowboys heeft geleid tot Kamervragen, regionaal onderzoek en het stopzetten van betalingen aan zorgbedrijven.

Eindredacteur René Sommer reageert verheugd: “Pointer bestaat nu krap één jaar en dat we in ons eerste jaar een Tegel winnen is een droom die uitkomt. Het is een kroon op het harde werk van een getalenteerd team. En daar ben ik heel erg trots op. Maar natuurlijk ook alle lof voor onze collega’s van Reporter Radio en Follow the Money, zonder hen hadden we dit verhaal nooit kunnen maken.”

Reporter Radio is op zondag tussen 19:00 en 20:00 uur te horen op NPO Radio 1.

Foto: RadioFreak.nl