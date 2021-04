Ruud de Wild is na meerdere operaties succesvol behandeld aan zijn darmkanker. “Naar omstandigheden gaat het fantastisch, ik voel me schitterend. Alle waardes zijn goed en ik ben nu op de goede weg terug. Dat noemen ze schoon”, zei Ruud vanmiddag telefonisch in de uitzending op NPO Radio 2.

Bij de middagjock van Radio 2 werd enkele maanden geleden darmkanker geconstateerd. Hij hield het nieuws langere tijd stil, tot eind maart. “Het was een behoorlijke roller coaster”, blikt Ruud terug. “Dit is al maanden aan de gang, maar de eerste twee ingrepen heb ik stil weten te houden. Dat was niet naar wens, toen was het niet schoon, en daarna heb ik een hele grote operatie gehad. Daar moet ik wel even van bijkomen.”

De Radio 2-dj moet nu revalideren en is pas over een paar maanden weer te horen op de radio. “Als je de diagnose kanker krijgt dan doet dat heel veel met je. Er gaan wel hele andere wetten gelden. Je staat in één keer oog in oog met je sterfelijkheid. Deze waarschuwing, als ik het bot mag zeggen, krijg ik vast niet nog een keer. Je gaat in een keer heel anders denken over het leven.”

Foto: NPO Radio 2