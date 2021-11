Bij de Reclame Code Commissie (RCC) zijn meerdere klachten binnengekomen over een radioreclamespot over ‘racisme en corona in de Bijlmer’. In de commercial, die onder meer op NPO Radio 1 te horen is, leggen de makers een verband tussen ‘structureel racisme bij de overheid’ en coronaslachtoffers in de Amsterdamse Bijlmer.

“Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico’s van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen”, is te horen in de radioreclame:

Een woordvoerder van de Reclame Code Commissie bevestigt tegenover De Telegraaf dat er drie klachten zijn ingediend. De STER, die de reclame verzorgt voor de publieke radiozenders, heeft de commercial wel toegelaten om uitgezonden te worden. “Er zijn spots waar wij wel iets van vinden, maar die wel onder de vrijheid van meningsuiting vallen”, zegt een woordvoerder tegen de krant.

Het duurt overigens nog enkele weken voordat de RCC de klachten inhoudelijk behandelt.