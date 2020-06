Marc de Hond is gisteren overleden. De voormalig dj van 3FM en Caz! had kanker en is slechts 42 jaar oud geworden.

Hij begon eind jaren negentig bij 3FM en presenteerde er diverse programma’s in zowel de nacht als het weekend. Ook werkte hij enige tijd achter de schermen bij het middagprogramma van Ruud de Wild op 3FM, ‘Ruuddewild.nl’.

In 2002 werd bij de radiomaker op 25-jarige leeftijd kanker vastgesteld. Bij een operatie aan de tumor in zijn ruggenmerg werd een zenuw geraakt, waardoor hij verlamd raakte en in een rolstoel belandde.

Caz! en daarna

Marc stapte in 2006 over naar Caz!, maar het avontuur bij de radiozender van SBS was van korte duur: een jaar later vertrok hij er weer. Na zijn periode bij 3FM en Caz! ging Marc zich meer richten op het schrijven en het theater.

Ook maakte hij in 2014 een documentaire over de radioloopbaan van Giel Beelen. “Tegen mijn zin in, maar ik ben er nu heel trots op”, twittert Giel vanochtend.

Twee jaar geleden werd er opnieuw kanker geconstateerd bij Marc.

Foto: Videostill YouTube