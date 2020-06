Het programma ‘Muziekcafé’ blijft behouden op NPO Radio 2. AVROTROS gaat op zoek naar een nieuwe presentator, die het programma vanaf september op zich neemt. Dat meldt een woordvoerder van de omroep aan deze site. ‘Muziekcafé’ bestaat sinds 2002 en is daarmee een van de langstlopende programma’s van Radio 2.

AVROTROS moet op zoek naar een vervanger, nu Daniël Dekker gisteren bekendmaakte de overstap te maken naar Omroep MAX. “We vinden het heel jammer dat Daniël Dekker ons gaat verlaten, maar gunnen hem deze mooie overstap en dit nieuwe avontuur van harte”, zegt de woordvoerder van AVROTROS.

In ‘Muziekcafé’ is elke zaterdag livemuziek te horen. Het liveprogramma wordt gepresenteerde vanuit De Vorstin in Hilversum, al is dat de laatste maanden vanwege corona niet het geval. Op zondag is het programma eveneens tussen 16:00 en 18:00 uur te horen, maar dan vanuit de Radio 2-studio.

Foto: Marga Tupang | AVROTROS