Tijdens Koningsdag passen de meeste radiostations hun programmering aan. Vanwege de coronamaatregelen worden er geen feesten of andere activiteiten en proberen diverse radiostations dit gat op te vullen, ieder op hun eigen wijze. We zetten van alle landelijke zenders de programmering op Koningsdag op een rij.

NPO Radio 1

NPO Radio 1 begint de dag, zoals gebruikelijk op dinsdag met het ‘NOS Radio 1 Journaal’. Vervolgens staat ‘Spraakmakers’ tussen 9:30 uur en 11:00 uur in het teken van een ‘ode aan het feest’. De uitzending gaat volgens de NPO “over het belang van feestvieren en het gemis aan feest en de (fysieke) nabijheid van andere mensen”.

Tussen 11:00 en 13:00 uur doet Radio 1 verslag van de officiële Koningsdagviering. Koning Willem-Alexander bezoekt Eindhovenvoor een alternatief programma en daar is de NOS bij aanwezig. Tegelijkertijd maakt verslaggever Marc Robin Visser met rapper Fresku een alternatieve tour door de Brabantse stad. Jort Kelder en Simone Weimand presenteren de uitzending.

Van 13:00 tot 14:00 uur gaat ‘De Nieuws BV’ in een verkorte uitzending honderd jaar terug in de tijd naar de ‘roaring twenties’. Vervolgens pakt Radio 1 de normale programmering verder op.

NPO Radio 2

Op NPO Radio 2 is de hele dag alleen maar muziek van eigen bodem te horen. Het radiostation heeft Koningsdag omgedoopt tot ‘De Dag van de Nederlandse Popmuziek’. Nona, Alain Clark, Douwe Bob, Chef’Special, Blaudzun, Son Mieux en Wies treden gedurende de dag live op in Paleis Het Loo in Apeldoorn.

NPO 3FM

Heb je zin om te zingen? Dan kun je op Koningsdag de stream van NPO 3FM opzetten. Van 9:00 tot 19:00 uur is ‘3FM Karaokemachien’ te horen op de radio en, met songteksten, te zien op de livestream. Qua presentatie volgt 3FM hierbij de normale programmering, waarbij Rob Janssen de middagshow vervangt.

NPO Radio 4

Tijdens Koningsdag zendt NPO Radio 4 uit volgens de normale programmering op dinsdag, maar uiteraard is er in de diverse programma’s wel aandacht voor Koningsdag. Zo is in ‘Maatwerk’ tussen 14:00 en 16:00 uur de ‘Maatwerk Vrijmarkt’ te horen. Luisteraars kunnen muzikale zaken, zoals cd’s, bladmuziek of instrumenten, aanbieden.

NPO Radio 5

Net als op Radio 2, is ook op NPO Radio 5 de hele dag muziek van eigen bodem te horen. “Ook viert radio-icoon Tineke de Nooij tussen 12.00 uur en 14.00 uur haar verjaardag tijdens een speciale uitzending van de TinekeShow”, laat de NPO weten. “De presentatrice wordt op dinsdag 27 april 80 jaar. The LSB Experience voorziet het verjaardagsfeestje van livemuziek.”

Radio 538

Radio 538 komt op Koningsdag met een alternatief voor Oranjedag, het geplande fieldlab-experiment dat afgelopen zaterdag niet doorging. Er zijn de hele dag optredens zonder publiek vanuit de de 538-studio én vanaf een aantal locaties verspreid door Nederland. Onder meer Davina Michelle, Armin van Buuren, Maan, Chef’Special en Donnie & Frans Duijts komen langs. Ook trekt een bus vol muziek en een surprise-act door het land voor een feestje op afstand bij luisteraars thuis.

De programmering is vanwege Koningsdag aangepast; de hele dag zullen we duo’s te horen zijn op 538:

06:00 tot 09:00 uur – Bas Menting & Mart Meijer

09:00 tot 10:00 uur – Oranje Verrückte met Chris Deluxe en Frank Dane & Wietze de Jager

10:00 tot 13:00 uur – Frank Dane & Wietze de Jager

13:00 tot 16:00 uur – Mark Labrand & Niek van der Bruggen

16:00 tot 19:00 uur – Coen Swijnenberg & Sander Lantinga

19:00 tot 22:00 uur – Ivo van Breukelen & Barend van Deelen

22:00 tot 24:00 uur – Igmar Felicia & Iris Enthoven

Radio 10

Radio 10 zet op Koningsdag de Nederlandse popmuziek in het zonnetje met een eigen hitlijst. Het radiostation zendt de ‘NederTop 150’ uit, samengesteld aan de hand van stemmen van luisteraars. De presentatie is als volgt:

06:00 tot 19:00 uur – Robert Feller

10:00 tot 13:00 uur – René Verkerk

13:00 tot 16:00 uur – Edwin Diergaarde

16:00 tot 19:00 uur – Dennis Verheugd

19:00 tot 23:00 uur – Silvan Stoet

Sky Radio

Op Sky Radio is zoals iedere dag non-stop muziek te horen. “Van Ed Sheeran en P!nk tot Davina Michelle en Shawn Mendes ze komen allemaal voorbij! Op Koningsdag kleurt Sky oranje met non-stop de beste muziek”, aldus het radiostation.

Radio Veronica

Radio Veronica volgt tijdens Koningsdag de normale programmering.

Qmusic

Qmusic zendt de hele dag live uit vanuit Paleis Noordeinde, waar The Streamers optreden voor het Koninklijk Huis. Vanaf 11:00 uur zijn er live optredens te horen en Domien Verschuuren zal in alle programma’s verslag doen van de festiviteiten in en om het paleis.

De programmering is als volgt:

06:00 tot 09:00 uur – Mattie & Marieke

10:00 tot 11:00 uur – Het Foute Uur

11:00 tot 13:00 uur – Menno Barreveld

13:00 tot 16:00 uur – Wim van Helden

16:00 tot 20:00 uur – Kai Merckx & Domien Verschuuren

20:00 tot 24:00 uur – Joost Swinkels

100% NL

Onder de noemer de ‘Koning van 100′ zijn artiesten tijdens Koningsdag de baas op 100% NL. Begeleid door de dj’s van het radiostation zullen van 9:00 tot 19:00 uur artiesten steeds twee uur lang bepalen wat er wordt gedraaid op het radiostation. Ze sluiten hun programma vervolgens af met een live-optreden. De programmering is als volgt:

09:00 tot 11:00 uur – Jaap Reesema & Barry Paf

11:00 tot 13:00 uur – Trijntje Oosterhuis & Barry Paf

13:00 tot 15:00 uur – Maan & Thomas van Empelen

15:00 tot 17:00 uur – Tino Martin & Thomas van Empelen

17:00 tot 19:00 uur – Diggy Dex & Stephan Jacobs

19:00 tot 21:00 uur – Samantha Steenwijk & Stephan Jacobs

SLAM!

SLAM! volgt de normale programmering op Koningsdag.

Sublime

Voor zover bekend volgt Sublime de normale programmering op 27 april.

KINK

Kink besteedt op Koningsdag aandacht aan Nederlandse, alternatieve popmuziek met de ‘KINKNL Top 100’. De lijst is van 10:00 tot 19:00 uur te horen en wordt gepresenteerd door Tessa Mol, Sander Schrik en Stefan Koren. Hij is samengesteld aan de hand van stemmen van de luisteraars; ‘Witch Doctor’ van De Staat staat op nummer 1. Son Mieux is met ‘1992’ de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst en ontving daarom afgelopen vrijdag al het KINK KROONJUWEEL.

BNR Nieuwsradio

Op BNR Nieuwsradio is op Koningsdag de normale programmering te horen.

Foto: Pixabay